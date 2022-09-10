Беларусь — единственная страна ЕАЭС, где с начала года зафиксирован спад промпроизводства 8 10.09.2022, 15:25

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Департамент статистики Евразийской экономической комиссии обновил статистику.

В январе — июле объем промпроизводства в странах ЕЭАС вырос на 0,9% и только в Беларуси отмечается спад на 6,2%, пишет телеграм-канал «Позірк» со ссылкой на отчет департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Для сравнения: в январе — июле 2021 года объем промпроизводства в Беларуси увеличился на 9,3% к тому же периоду 2020-го.

И только вчера вице-премьер Петр Пархомчик заявил, что экономика Беларуси «системно работает», «несмотря на все сложности».

«Ни одно из предприятий не останавливается, даже прирастаем по многим вопросам», — сказал чиновник.

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