Беларусь — единственная страна ЕАЭС, где с начала года зафиксирован спад промпроизводства

Беларусь — единственная страна ЕАЭС, где с начала года зафиксирован спад промпроизводства8
- 10.09.2022, 15:25
- 1,680
Департамент статистики Евразийской экономической комиссии обновил статистику.
В январе — июле объем промпроизводства в странах ЕЭАС вырос на 0,9% и только в Беларуси отмечается спад на 6,2%, пишет телеграм-канал «Позірк» со ссылкой на отчет департамента статистики Евразийской экономической комиссии.
Для сравнения: в январе — июле 2021 года объем промпроизводства в Беларуси увеличился на 9,3% к тому же периоду 2020-го.
И только вчера вице-премьер Петр Пархомчик заявил, что экономика Беларуси «системно работает», «несмотря на все сложности».
«Ни одно из предприятий не останавливается, даже прирастаем по многим вопросам», — сказал чиновник.