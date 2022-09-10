Бойцы полка Калиновского показали свой фронтовой пикап 5 10.09.2022, 15:50

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Они отметили, что Toyota Hilux не раз их спасал.

- Когда говорят о фронтовых авто, обычно добавляют: «Здесь это расходный материал». Но бывают и счастливые исключения. Сколько раз, начиная с марта, когда пикап Toyota Hilux попал к «калиновцам», он попадал в жесткие переплеты, но всегда выбирался из них и спасал своих хозяев, - пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага»:

Каждый раз, когда бойцы полка загружаются в это авто, они добрым словом вспоминают людей, которые выбрали и купили для них такого верного и безотказного коня.

Бойцы отмечают, что авто очень идет пулемет.

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