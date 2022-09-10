«Бронежилетов и снаряжения нет, а каски 45 лет» 3 10.09.2022, 16:13

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Российские оккупанты бежали из Балаклеи в Луганск пешком из-за контрнаступления украинских бойцов.

Российские оккупанты убегали из Балаклеи Харьковской области, которую недавно освободили украинские защитники. Об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта украинской разведкой.

На вопрос женщины, какая у них ситуация, он отвечает: «На чемоданах сидим». Она уточняя, спрашивает, будут ли отправлять их куда-нибудь.

- Нет, будем отступать, наверное. Убегать. 202-й полк под Балаклеей был — отошли в Луганск, отправили, вывезли. Половина в плен попали, — говорит захватчик.

Далее собеседница оккупанта спрашивает, будут ли везти машиной.

- Да на какой машине? Пешком пойдем! То в Балаклее пешком отступали в Луганск, шли своим ходом. Кто тебя повезет еще? Здесь все побегут, — ответил российский военный.

Кроме того, он рассказал женщине, что у них нет бронежилетов и снаряжения, а каски 45 лет.

Напомним, командование Сухопутных войск Вооруженных сил подняло украинский флаг в освобожденном от оккупантов городе Балаклея Харьковской области.

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