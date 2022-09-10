Резников: На Западе впечатлены контрнаступлением ВСУ под Харьковом и на юге 6 10.09.2022, 16:20

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На востоке украинскими войсками командует генерал-полковник Александр Сырский.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные партнеры были позитивно впечатлены контрнаступлением Вооруженных Сил Украины в Харьковской области и на южном направлении. Об этом он сообщил по итогам пятой встречи в формате «Рамштайн».

По его словам, на встрече он провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, руководителем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, министром обороны Британии Беном Уоллесом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он отметил, что заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк и представитель военной разведки Вадим Скибицкий провели для партнеров брифинги насчет ситуации на фронте.

Резников заявил, что партнеры были позитивно впечатлены динамикой действий украинских войск: на юге под командованием генерал-лейтенанта Андрея Ковальчука и на востоке под командованием генерал-полковника Александра Сырского.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. «Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас», — заявил генерал.

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