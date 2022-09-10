Белорусские ученые показали «свой» электрокар 12 10.09.2022, 16:25

3,984

Фото: Onliner

Похоже, что «отечественный» ноутбук был только началом.

Сегодня на соревнованиях Minsk Electro ученые из Национальной академии наук представили первый спортивный электромобиль «белорусского производства», пишет «Онлайнер».

Вес авто — более тонны. Большинство электроники, в том числе система управления, «собственного производства», рассказал начальник научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Александр Белевич.

Зачем Беларуси понадобилось создавать собственные электрокары? По словам ученых, главная цель — протестировать элементы компонентной базы, разработанные в институте.

«Чтобы белорусские автомобили развивались, там должны стоять белорусские компоненты», — пояснил Белевич.

Напомним, что на «открытом уроке», который прошел 1 сентября, Лукашенко продемонстрировал ещё одну разработку белорусских учёных — «первый отечественный ноутбук».

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».