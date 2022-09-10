«Мы уже в Изюме»: Бойцы ВСУ начали публиковать первые видео из города

«Мы уже в Изюме»: Бойцы ВСУ начали публиковать первые видео из города5
- 10.09.2022, 16:38
- 3,776
На въезде в Изюм уже развевается украинский флаг.
В субботу, 10 сентября, украинские военные вошли в Изюм Харьковской области и уже делятся первыми видео. Об освобождении города от российских оккупантов ранее сообщил командир батальона «Свобода» Петр Кузык, пишет nv.ua.
«Рашисты сбежали из города и бросили технику. Ни орков или сепаров в центре уже нет», — сообщил он.
На обнародованных видео, снятых военнослужащими разведроты 25-й десантной бригады ВСУ на бывшем блокпосту российских захватчиков, видно, что на въезде в город уже развевается украинский флаг.
«Мы уже в Изюме. Все будет Украина! Будем гнать этих до самой Москвы», — пообещал один из бойцов.
Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
#Izyum retaken pic.twitter.com/lWQPhzfM74— C4H10FO2P (@markito0171) September 10, 2022
Ізюм.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 10, 2022
Слава Україні та її воїнам 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/jOxcXcnPtv
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 2500 кв.м.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.