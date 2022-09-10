Соловьев ускоряет крах Путина 3 Вадим Денисенко

10.09.2022, 16:41

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Чем больше будут врать о «победах» пропагандисты, тем быстрее режим начнет трещать.

Вы не поверите, но русские резко нарастили массив публикаций о своих «победах» на фронте. По сравнению со вторником-средой примерно на 50%. А по сравнению с прошлой неделей в 6 (!) раз.

С чем это связано? Можно предположить, что это нацелено на рядового россиянина. Но это не совсем так. Рядовой россиянин кроме ТВ активно читает телеграмм каналы и не может не замечать проблем на Харьковщине (в конце концов, даже программа Вести дала сюжет о подготовке к обороне Купянска и нужно быть идиотом, чтобы не понять: что-то идет не так).

Причина этого аномального всплеска победобесия - аналитический отчет о ситуации в медиа, который кладут Путину на стол. Там точно есть пункт о военных нарративах, и этот пункт выглядит очень оптимистично. Собственно, вот ради этого пункта и делается весь этот виртуальный маразм.

Мне бы очень хотелось, чтобы этот отрыв от реальности продолжался несколько следующих месяцев (надеюсь, Кремль будет бояться говорить правду людям).

Если все это будет продолжаться и в дальнейшем, это точно подорвет один из важнейших столпов нынешней России - безграничную веру во власть. И причина тут не во лжи: власть врала все время.

Причина во лжи, как реакции на бессилие. Власть перестает быть сакральной и божественной, ибо она бессильна перед вызовами. А ложь здесь только ускоряет осознание этого бессилия. Это именно та вещь, которая может сломать позвоночник режима.

Поэтому, чем больше будут врать о военных победах соловьевы, тем быстрее режим начнет трещать.

Вадим Денисенко, «Главред»

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