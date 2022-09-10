В Гродно ИП бойкотируют взносы в ФСЗН 2 10.09.2022, 16:52

Речь идет про сотни предпринимателей.

На данный момент в органах принудительного исполнения Гродненской области находятся 514 исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу ФСЗН с предпринимателей. Общая сумма долга – более 579 тысяч рублей, пишет s13.ru.

Отмечается, что с момента внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей автоматически осуществляется постановка на учет в качестве плательщика взносов в органы Фонда соцзащиты.

Доход для исчисления взносов за периоды осуществления деятельности определяется самостоятельно, но не менее суммы размеров минимальной заработной платы, установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».