Что изменится в Беларуси для владельцев агроусадеб? 2 10.09.2022, 17:14

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Лукашисты решили усложнить им жизнь.

Подробнее о новом указе Лукашенко, который внесет изменения в сферу агротуризма, рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на совещании с руководством «совмина», пишет realt.by.

— В указе введена ответственность для хозяев агроусадеб. Теперь они будут отвечать за «общественный порядок» наряду с посетителями, — назвал изменения Сергей Ковальчук. — Больше полномочий дано местным органам власти: они будут определять районы и регионы, где нужно стимулировать развитие данного вида туризма. В Минске, Бресте, Витебске и других областных центрах туризм развивается у нас активно, а в отдаленных районах, к сожалению, этот вид туризма развивается хуже. Поэтому должны быть для таких районов преференции, льготы и другая система налогообложения. Это все учтено в указе, и я надеюсь, что он даст импульс для «развития» агротуризма в Беларуси.

Кроме этого, министр подробнее остановился на налогообложении.

— Мы с прошлого года изменили порядок налогообложения — базовая ставка выплачивается ежемесячно. Мы думали, что из-за этого может уменьшиться количество агроусадеб, но нет, динамика все равно положительная. Я не думаю, что и теперь количество агроусадеб будет уменьшаться. Да, тем, кто ведет этот бизнес недобросовестно, придется или перерегистрироваться, или изменить условия. (…) В каждом регионе есть комиссии, которые определят, что это — гостиница, ресторан или агроэкоусадьба. И в зависимости от этого будет дано право заниматься тем или иным видом деятельности.

На днях об агротуризме высказывался Лукашенко.

— Сфера агротуризма очень значима в плане модернизации и развития современной инфраструктуры на селе, создания рабочих мест, сохранения и приумножения наших национальных культурных традиций, воспитания бережного отношения к природе. Но показать мы умеем. А во что это превратилось? Не изжиты случаи, когда под видом агроусадеб на системной основе процветают гостиничный и ресторанный бизнесы, особенно вблизи больших городов. Построили гостиницы, ради Бога, я не против. Но платите налоги, как гостиничный бизнес, — сказал он.

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