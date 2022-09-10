Каждую вторую российскую компанию убрали с мирового рынка 3 10.09.2022, 17:23

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Санкции мощно ударили по промышленности РФ.

Почти половина российских компаний-экспортеров испытывают сложности с продажей продукции за рубеж из-за санкций Запада и ограничений на международные расчеты.

10% экспортеров были вынуждены полностью прекратить поставки на внешний рынок, а еще 35% столкнулись с частичной остановкой экспорта, показал оперативный опрос предприятий, проведенный ЦБ РФ, пишет Finanz.

В целом, те или иные проблемы с экспортными поставками испытали почти 60% компаний-экспортеров, отмечает регулятор в обзоре «Региональная экономика». При этом лишь четверть из попавших под санкционный бойкот смогли найти новых покупателей.

Наиболее плачевную ситуацию ЦБ зафиксировал в деревообрабатывающей промышленности, которая с начала лета находится под эмбарго Евросоюза. 52% компаний были вынуждены либо полностью, либо частично остановить экспорт, поскольку столкнулись с отказами контрагентов и не смогли найти альтернативных клиентов.

В близком к катастрофическому положении оказались металлурги: 29% компаний не смогли найти клиентов взамен «отказников», а еще 12% были вынуждены полностью свернуть поставки. Почти столько же — 13% компаний — остановили экспорт в машиностроении, еще 19% растеряли часть покупателей.

Не нашли покупателей, либо полностью остановили экспорт 30% химических заводов, 18% сельхозпредприятий, столько же производителей продуктов питания, следует из опроса ЦБ.

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