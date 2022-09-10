Белоруска, устроившую антивоенную акцию на линейке в Новополоцке, до сих пор за решеткой 6 10.09.2022, 17:28

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В четверг над Анной Туковой состоялся очередной суд.

Жительница Новополоцка Анна Тукова, которая 1 сентября на школьной линейке провела антивоенную акцию, уже неделю находится в заключении, сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитники сообщили, что 8 сентября над Анной Туковой состоялся очередной суд. Женщину обвиняли в распространении информации» «экстремистского содержания» (ст. 19.11 КоАП) – якобы за подписку в соцсети «Вконтакте» на два «экстремистских» канала. Судья Зинаида Балаболова оштрафовала новополочанку на 30 базовых величин (960 рублей).

При этом Анну продолжают удерживать под стражей, несмотря на то, что, согласно законодательству, административный арест не может применяться к женщинам с несовершеннолетними детьми. Их даже не могут задерживать более, чем на три часа.

Известно, что на Анну Тукову составили еще один протокол за «экстремизм».

Напомним, 1 сентября во время школьной линейки в новополоцкой гимназии выступали люди в военной форме. Во время выступления Анна провела антивоенную акцию: стала перед людьми в военной форме и показала знак Victory. Через некоторое время ее в неизвестном направлении увел сотрудник МВД. Анна Тукова уходила под аплодисменты людей. Позже стало известно о задержании.

Как стало известно, 1 сентября Анна приводила на линейку свою дочь-семиклассницу. Женщине 40 лет, она работает продавцом-консультантом.

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