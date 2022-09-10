Путина «отмазывают» от войны: в Кремле грядут перемены 13 10.09.2022, 17:33

13,252

Все это происходит на фоне успехов Вооруженных сил Украины на фронте.

В России начинают «отмазывать» Путина от войны с Украиной. Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак.

- Пошла такая история, что Путина уже осторожно начинают «отмазывать» от войны. То есть, что это не он принял решение, это было коллективное решение, – отметил он.

По мнению эксперта, в российской верхушке грядут кадровые решения, которые пойдут только на пользы Украине.

- Будут кадровые решения в российской верхушке. Путин не простит тех людей, которые ездили непосредственно на оккупированные территории, – считает Ступак.

Он уверен, что все эти решения добавят РФ «турбулентности», а вот Украине – больше перспектив.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили от российских оккупантов Купянск в Харьковской области. Всего на Харьковском направлении украинские бойцы уже отвоевали у оккупантов 2,5 тысяч километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».