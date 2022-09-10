Ученые рассказали, лежа или стоя надо пить таблетки, чтобы они подействовали быстрее 4 10.09.2022, 17:43

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Все дело в ассиметричной форме желудка человека.

Команда Университета Джона Хопкинса, что в США, определила положение тела, при котором ответ на прием лекарственных средств будет наиболее быстрым, пишет портал 24health.by. Для этого была создана компьютерная модель желудка человека StomachSim.

В итоге оказалось, что лучшая поза для приема, например, обезболивающего – это лежа на правом боку. В этом случае таблетка рассасывается за 10 минут. Самый плохой вариант – принимать лекарство лежа на левом боку, тогда придется ждать его действия не менее 1,5 часов. А вот таблетка, принятая стоя, рассосется за 23 минуты.

Все потому, что желудок человека имеет ассиметричную форму, из-за нее и столь различно время растворения таблетки.

Компьютерная модель учитывала, что таблетка должна не только раствориться в желудке, но и попасть в кишечник, где лекарство должно всосаться в кровь и распределится по организму.

Эксперимент проводился с приемом определенного типа обезболивающих лекарств, но пить таблетки, лежа на правом боку, – применимо и для других лекарственных препаратов. Но чтобы добиться максимального эффекта надо не только выпить таблетку, лежа на правом боку, но и полежать так еще минимум 10 минут пока она не растворится в желудке.

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