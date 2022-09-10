Карта боевых действий: где продвинулись ВСУ на востоке Украины 4 10.09.2022, 17:50

6,558

Hа Донбассе продолжаются бои.

Украинские военные продолжают продвигаться на Харьковском направлении и имеют определенные успехи в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstatemap.

По данным карты, подразделения украинских войск продвинулись на юго-восточном направлении от Балаклеи Харьковской области и подошли к городу Изюм. Этот населенный пункт является важным для оккупантов, поскольку там находится большой пункт управления.

Также ВСУ сообщили об освобождении города Купянск, где находится железнодорожный узел. Россия подтвердила, что начинает выводить свои войска с этого направления.

В то же время на Донбассе продолжаются бои. Украинские военные имеют успехи на Славянском направлении, где недавно освободили населенный пункт Озерное.

На юге Украины пока без изменений. Украинские военные атакуют склады и пункты управления врага и не дают оккупантам продвинуться.

Напомним, Минобороны РФ подтвердило отступление оккупационных войск из Изюма и назвало его «переброской».

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что украинские защитники продвинулись к окраинам Лисичанска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».