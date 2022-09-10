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В Беларуси детям нельзя звонить родителям из школы?

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  • 10.09.2022, 18:05
  • 2,370
В Беларуси детям нельзя звонить родителям из школы?
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родители в шоке от нововведений.

- Слышала, что детям в школе запретили пользоваться мобильными телефонами. Неужели даже родителям нельзя позвонить? А вдруг что-то случится! - спросила у aif.by читательница из Молодечно.

Мобильные телефоны по-прежнему можно использовать в школе, но только для звонков родителям или близким родственникам в случае острой необходимости и в перерыве между занятиями. Пользоваться телефоном во время занятий можно только с разрешения учителя. Такие требования указаны в Государственном школьном стандарте. В здании школы учащиеся обязаны ставить устройства мобильной связи в режим вибровызова или бесшумный режим. Во время занятий телефоны находятся в специальной коробке у учителя.

Если школьник нарушит правила пользования телефоном, он должен написать объяснительную записку. В случае повторного нарушения аппарат изымается у ученика и передается его родителям, которых вызывают в школу.

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