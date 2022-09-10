Завтра в Беларуси ожидаются сильные дожди и грозы 10.09.2022, 18:17

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Прогноз синоптиков на 11 сентября.

В Беларуси в воскресенье, 11 сентября, ожидаются сильные дожди и грозы, пишет pogoda.by.

Дождливую погоду принесет активная фронтальная система, которая переместится на Беларусь с Карпат. Погода 11 сентября в Беларуси будет облачной, на большей части страны - дожди.

Также синоптики предупреждают, что местами в воскресенье возможны сильные дожди, а в южных регионах даже и грозы. Ветер восточного и юго-восточного направлений, порывистый днем, а при грозах местами сильный порывистый.

Ночью 11 сентября без заморозков в среднем +4...+11 градусов, и не сильно теплее днем - максимум +8...+14 тепла.

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