Завтра в Беларуси ожидаются сильные дожди и грозы
- 10.09.2022, 18:17
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Прогноз синоптиков на 11 сентября.
В Беларуси в воскресенье, 11 сентября, ожидаются сильные дожди и грозы, пишет pogoda.by.
Дождливую погоду принесет активная фронтальная система, которая переместится на Беларусь с Карпат. Погода 11 сентября в Беларуси будет облачной, на большей части страны - дожди.
Также синоптики предупреждают, что местами в воскресенье возможны сильные дожди, а в южных регионах даже и грозы. Ветер восточного и юго-восточного направлений, порывистый днем, а при грозах местами сильный порывистый.
Ночью 11 сентября без заморозков в среднем +4...+11 градусов, и не сильно теплее днем - максимум +8...+14 тепла.