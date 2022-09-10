Какие основные изменения ввели белорусские банки на неделе 10.09.2022, 19:00

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Банки вводят комиссии по снятию наличных.

Банки уходят на выходные с минимальными изменениями: отменяется часть кредитов для бизнеса, вместо них появляются новые, вводятся комиссии по снятию наличных с карт. Myfin.by посмотрел, что изменилось в предложениях банков 9 сентября.

Приорбанк

Банк сообщил о снижении ставки по продукту «Кредит для малого бизнеса» с 17% до 16% годовых.

Паритетбанк

Банк опубликовал оферту с изменениями по овердрафтным кредитам с платежными карточками.

БНБ-Банк

Банк сообщил о приостановке пяти кредитов: СМАрт Экспресс 30, СМАрт Экспресс 60, SMART ВКЛ, Кредитование в BYN и Кредитование в валюте. Вместо них будут действовать кредит «Кредитование бизнеса» по ставке от 9,9% до 17,9% годовых в трех валютах (BYN, USD, EUR).

По кредиту «СМАрт Леди 2.0» в белорусских рублях повышена ставка с 9% до 14,5% годовых.

Белинвестбанк

Банк внес ряд изменений в продукт Карта Ученическая: введена комиссия при снятии наличных с карты, комиссия при переводе на карточку банка-нерезидента, появился новый карточный пакет «Драйв», перевыпуск Ученического билета теперь будет стоить 10 руб (ранее было 7 руб).

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