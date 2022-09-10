«Командиры бегут с передовой, оставляя войска без боеприпасов» 5 10.09.2022, 19:25

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Оккупант рассказал о состоянии армии РФ.

Оккупанты признаются, что командиры бегут с передовой, оставляя войска без боеприпасов. При этом российская армия имеет большие потери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны Украины.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал сестре, что его подразделение имеет большие потери. По его словам, бойцов осталось как «учебный класс». При этом оккупант заявил, что раненые подрывают себя на поле боя, потому что понимают, что за ними не вернутся.

- Бубе перебило ноги, он попрощался с нами в прямом эфире и подорвал себя, - сказал российский солдат.

Оккупант также рассказывает, что боеприпасов у него не осталось. Пополнить запасы он не может, поскольку командиры убежать.

- Старшие братья ушли от нас. Мы остались одни. У меня БК нет, я его использовал сегодня. Мин мне не привезли, я сейчас только со стрелковым (оружием, - ред.)... У нас закончились патроны, потому что доблестное руководство не побеспокоилось об этом, - отметил он.

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