Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: все, что о нем известно 2 10.09.2022, 19:38

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Украинские военные оттесняют захватчиков к границе с РФ.

Украинские военные уверенно продвигаются вперед на Харьковском направлении, освобождая оккупированные территории и оттесняя захватчиков к границе с РФ. Российская армия напугана контрнаступлением украинских сел. Некоторые оккупанты сдаются в плен, другие — убегают.

По официальной информации, всего за несколько суток ВСУ удалось освободить более 30 населенных пунктов Харьковской области. Названия большинства из них в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не раскрывают до тех пор, пока продолжается спецоперация по освобождению украинской земли от российского нашествия.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации на Харьковском направлении по состоянию на 10 сентября.

Два важных для оккупантов города — Балаклея и Купянск

8 сентября стало известно, что украинские бойцы освободили от российских кафиров город Балаклею Харьковской области. Соответствующее обращение воинов к президенту опубликовал в соцсетях Владимир Зеленский, чем подтвердил информацию о битве за Балаклею, о чем в соцсетях и СМИ писали последние несколько дней. Командование ВС РФ активно опрокидывало резервы на это направление, но это им не помогло. Командование Сухопутных войск Вооруженных сил подняло украинский флаг в освобожденном от оккупантов городе Балаклея Харьковской области.

Позже, 10 сентября, в Службе безопасности Украины подтвердили освобождение от оккупантов Купянска Харьковской области. Прессслужба ведомства разместила фото со спецназначенцами ЦСО «А» в городе. В СБУ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины освободят украинскую землю до последнего сантиметра.

На очереди – Изюм

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада опубликовала видео с военными, уже зашедшими в город. На распространённых кадрах видно, что украинские защитники уже на въезде в город. На блокпосте они установили украинский флаг. Автор видео говорит, что вместе с украинскими десантниками находятся военные из Сил специальных операций (ССО). О том, что российских солдат в Изюме уже нет, пишут кремлевские пропагандисты. Интересно, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также намекает на то, что ВСУ уже в Изюме. Ермак опубликовал на официальной странице телеграмм ребус, из которого можно понять, что ВСУ в городе. Однако официальной информации от Геншеба пока нет.

ВСУ зашли в Савинцы, Волчанск, Мартовое и Артемовку

По неофициальным данным, в Савинцах, Волчанске, Артемовке и Мартовом российские оккупанты отошли, испугавшись контрнаступления ВСУ. Так, в сети опубликовали фото военного с украинским флагом у поселкового совета Савинцев. Относительно Волчанская, оккупационные «власти» заявили об отступлении из населенного пункта, а население обещают эвакуировать на Дальний Восток.

- Для сохранения жизни населения, ВС РФ приняли решение покинуть наш город. Администрацию города перенесут в Белгород. Филиалы администрации будут находиться в г. Курск, Якутск, Владивосток и Санкт-Петербург, до стабилизации ситуации в городе, — написал депутат «Единой России» Евгений Евтушенко.

Также в телеграмм-каналах появилась информация, что Мартово под Волчанском и Артемовка под контролем Украины. В социальных сетях публикуют фотографии с украинским флагом.

ВСУ могут создать «котел» вокруг Изюма

В отчете американского Института изучения войны указано, что украинская армия может уничтожить российские позиции вокруг Изюма, если они разорвут наземные линии связи оккупантов к северу и от города.

- Украинские войска 9 сентября продолжили наступление на Купянск и в сторону Изюма, и принимают меры по изоляции российской группировки сил. Если украинцам удастся разорвать наземные линии связи войск РФ, то они смогут создать котел вокруг Изюма и разрушить значительную часть российских позиций на северо-востоке Украины, – отметили в ISW.

Как оправдывают бегство своих войск в России

В Министерстве обороны РФ бегство своих войск из Харьковской области объяснили так называемой операцией «сворачивания». Как заявляют там, будто военное руководство РФ решило «перегруппировать» свои подразделения в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении».

- В течение трех суток проведена операция по сворачиванию и организованной переброске изюмско-баллаклейской группировки войск на территорию «ДНР». Проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск, — заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу, 10 сентября.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже в 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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