Подоляк: Украинская осень станет началом конца Российской варварской империи 4 10.09.2022, 20:04

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Михаил Подоляк

Украина уже 199 дней героически противостоит оккупантам.

«Желто-голубая» осень станет началом конца «варварской Российской империи», написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

- «Русская весна»? Нет... Фантастическая желто-голубая осень – как начало конца Российской варварской империи, – написал он.

Отметим, что британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.

Сегодня же министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные партнеры во время встречи Рамштайн-5 были «позитивно впечатлены контрнаступлением ВСУ в Харьковской области и на южном направлении».

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