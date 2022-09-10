В Молодечно мужчина купил на рынке мед за старые российские рубли 2 10.09.2022, 20:27

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На уловку попался 60-летний продавец.

На молодечненском рынке мужчина расплатился с продавцом вышедшими из обращения купюрами Центробанка России, пишет «Комсомолка».

На уловку попался 60-летний продавец меда. К молодечненцу подошел солидный мужчина и попросил продать аж 14 килограммов меда. Правда, у покупателя не оказалось с собой белорусских денег, и он предложил российскую купюру.

Он сказал продавцу, что не успел обменять 10 тысяч рублей России. Оставил деньги в залог и обещал вернуться, но так этого и не сделал.

Продавец было и сам попытался поменять купюру в обменнике, но оказалось, что 10 тысяч рублей России, которые были оставлены в качестве залога, давно выведены из обращения. Ущерб составил около 200 белорусских рублей.

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