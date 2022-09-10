Эксперт: Путин переоценил свою армию и попал в ловушку 14 10.09.2022, 20:36

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Хозяин Кремля напрасно недооценил ВСУ.

Путин очень переоценил российскую армию и недооценил Вооруженные силы Украины перед полномасштабным вторжением. Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Украины Виктор Кевлюк.

- Все деньги, которые Кремль выделил на формирование пятой колонны в Украине, не были направлены по назначению. Поэтому у военно-политического руководства РФ была сформирована иная картина общих настроений в Украине. Отсюда и появилась не война, а «специальная военная операция». Путин считал, что граждане Украины поддерживают Россию и будут встречать российскую армию с цветами. То есть Путин попал в собственный «капкан». Поскольку даже всеобщую мобилизацию он не может объявить, потому что фактически для этого нет юридических оснований, - пояснил Кевлюк.

По его словам, Путин очень переоценил собственную армию перед вторжением в Украину.

- Еще одна ошибка Путина-вера в собственную армию. Эта армия воевала с повстанцами в Сирии, для которых пикап с пулеметом является вершиной вооружения. Однако Путин свято верил, что его армии сможет без значительного сопротивления уничтожить вооруженные силы Украины, - подытожил эксперт.

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