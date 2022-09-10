Что посмотреть и чему удивиться в Новогрудском районе? 2 10.09.2022, 20:51

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Фото: Диана КОСЯКИНА

Вариант интересного путешествия на один день.

Мало найдется людей, которые ничего не слышали об усадьбе Литовка, что в Новогрудском районе. Побывав здесь и увидев своими глазами эти сказочные домики, необычные скульптуры и картины, сложно представить, что это made in Вelarus, пишет журналист intex-press.by Диана Косякина.

Необычное место под названием Литовка появилось в 2015 году. Создал ее местный предприниматель – Сергей Коваль. Посетить усадьбу-музей тогда мог любой желающий совершенно бесплатно, а хозяин с радостью рассказывал гостям о своем детище и задумках.

Спустя пару лет хозяина усадьбы не стало – он покончил жизнь самоубийством и о его смерти ходило немало разговоров. Как и о самом мистическом музее.

Усадьбу закрыли для посещения, но в 2019 году Литовка снова распахнула своих двери. А желающих окунуться в ее удивительный мир начали пускать уже только за деньги.

Что посмотреть

Сказочная усадьба с необычными арт-объектами располагается на холмистом месте возле озера, окруженного лесом. К слову, водоем и пляж по соседству с музеем также благоустроил Сергей Коваль. Здесь местные жители и туристы могут искупаться, поиграть в волейбол и отдохнуть в беседках с мангалами.

При подъезде к Литовке предприниматель также обустроил остановку, глядя на которую уже становится понятно – тот, кто это делал, мыслил нестандартно. Остановка украшена по мотивам поэмы Адама Мицкевича «Гражина». Здесь можно увидеть и вырубленную карту с названиями старинных городов и замков на территории средневековой Беларуси, и изображения князя Литавора с княгиней Гражиной, и сцену битвы с крестоносцами.

А дальше чувство нереальности только усиливается. Как только подходишь к фэнтези-музею, то будто бы окунаешься в какой-то другой мир: из колонок играет спокойная расслабляющая музыка, а перед тобой – необычные постройки, которые, вплоть до каждой мелочи, хочется рассматривать часами.

На территории усадьбы, практически в центре, располагается вертолетная площадка и необычная беседка, завешенная белой тканью. Беседку «подпирает» фигура голой девушки, которая словно рождается из деревяной колонны строения. Рядом, на одной из каменных стен изображен Дух леса, на другой – падший ангел.

На территории усадьбы есть дом, где в 1969 году жил легендарный музыкант Владимир Высоцкий с Мариной Влади.

Но что производит наиболее сильное впечатление, так это дом «Адская спальня». При входе в него с потолка свисает некое существо, будто из фильмов ужасов. Если приглядеться повнимательнее, то можно заметить некоторые интересные «мелочи». Например, глаза существа находятся на его черных крыльях.

В самой спальне стоит огромная кровать. И если на нее прилечь, то на потолке сразу увидишь нависающую над тобой женщину из ночных кошмаров. А на стенах на вас смотрят искаженные человеческие лица…

В общем, нереально и странно, ужасно и прекрасно одновременно.

Есть гараж, который мог бы запросто работать как полноценный бар или мини-клуб.

За гаражом на фасаде здания висит огромное количество мобильных телефонов, прибитых гвоздями к стене. Кстати, любой желающий может «добавить» и свою ненужную мобилку.

Каждая деталь несет какой-то смысл, не всегда понятный посетителям, отчего это место кажется еще более мистическим и притягивающим.

Можно бесконечно долго рассказывать про все постройки, детали и декор, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

В музее в некоторых местах еще идут ремонтно-строительные работы, так что, по-видимому, в ближайшем будущем в Литовке появятся новые арт-объекты.

Время работы

Фэнтези-усадьба под Новогрудком работает без выходных, с 11.00 до 21.00.

Сколько стоит входной билет

С 1 августа 2022 года цена для взрослых составляет 10 рублей, для детей (от 5 до 16 лет) – 5 рублей, детям до 5 лет вход бесплатный.

Можно заранее забронировать по телефону экскурсию. Кстати, экскурсию все-таки стоит заказывать, иначе, просто гуляя по усадьбе, можно пропустить много интересного.

Как добраться

Машина: от Барановичей до Новогрудка около 65 км, потом еще 5 км по направлению к деревне Вселюб (дорога Р5).

Общественный транспорт: на автобусе Барановичи-Новогрудок. Билет – около 8 рублей. Затем добраться до Литовки пешком, на такси или поймать попутную машину.

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