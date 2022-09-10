СМИ: Вооруженные Силы Украины вошли в Донецкий аэропорт 27 10.09.2022, 20:56

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На Востоке продолжается активное контрнаступление ВСУ.

Украинские защитники 10 сентября, вероятно, вошли в Донецкий аэропорт. На Востоке продолжается активное контрнаступление ВСУ. Так, украинские защитники, вероятно, в окрестностях Донецка. Об этом «Каналу 24» сообщили источники в разведке.

В Харьковской области ВСУ в последние дни один за другим освобождают от оккупантов населенные пункты. Украинский флаг снова развевается в Балаклее, Купянске и Изюме. Кроме того, освободили ряд поселков. Речь идет о Шевченково, Новой Гусаровке, Савинцах и т.д.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября сообщил, что украинские воины освободили более 30 населенных пунктов Харьковщины. В американском Институте войны утверждают, что по состоянию на 9 сентября ВСУ освободили из-под оккупации около 2 500 квадратных километров Харьковщины.

Кроме того, наступление продолжается и в других регионах. В частности, в Донецкой и Луганской областях. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ – уже в окрестностях Лисичанска.

Бои идут и в окрестностях Лимана в Донецкой области. Мэр Александр Журавлев ориентировочно в 17:30 10 сентября сообщил об этом. Оккупанты сопротивляются, поэтому украинский флаг над городом еще нужно подождать.

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