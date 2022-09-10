«Нужно, чтобы бабушки получали достойную пенсию, а не пытались заработать рубль» 6 10.09.2022, 21:13

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Белорусы - о «стихийных рынках».

Пинск всегда жил торговлей. В столице Полесья работает четыре рынка, для продажи овощей и фруктов обустроено больше 20 площадок в разных районах города и многочисленные палатки. Но, судя по всему, даже этого числа недостаточно, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Долгое время «стихийные рынки» Пинска были головной болью для городских властей. С конца июля в городе усилили контроль, регулярные рейды проводятся в сквере у памятника партизанам, на улице Ленинградской и в районе Центральной больницы. Как результат, продавцов там нет.

На других улицах города, особенно у крупных магазинов, можно наблюдать такую картину.

В соцсетях пинчанка рассказала, что в Западном микрорайоне, возле магазинов, развернули рынок, как на Ленинградской. При этом, по словам девушки, возле сквера есть мини-рынок, где можно купить проверенную продукцию дешевле, и она не валяется на земле. Но вопрос в том, что за место надо заплатить целый рубль. Стоит табличка, что торговля запрещена, но никому дела нет.

А что думают пинчане?

По словам одной из участниц обсуждения, возле этого рынка со всех сторон машины и стоянка в трёх метрах, так что одинаково выхлопов в продуктах будет. Дорожки, где бабушки торгуют, всегда свободны, и можно пройти без проблем.

«Напали на бедных стариков, которые тратят свое последнее здоровье, чтобы копейку заработать…и то умные самые выжить пытаются».

По словам ещё одно пинчанки, рынок Западный — в пару метрах от этого стихийного рыночка. Там есть места для торговли сельхозпродукцией, там даже сидеть удобнее и торговать, не наклоняться почти к земле. Не нужно тащить с собой стульчики, ящики-подставки. Но привычка у людей такая.

«Очень удобное место для торговли, мы часто там покупаем овощи и фрукты, не всегда есть возможность с детьми маленькими зайти в магазин. Лучше бы там установили торговый прилавок и бабули наши, заслуженные ветераны труда, смогли бы достойно посидеть и отдохнуть от суеты. И кто сказал, что у них грязные овощи? У них самые экологически чистые продукты. В общем, мы за бабушек! А рубли сдирать с бабуль это неприлично! Мы должны их ещё поддерживать и морально и материально!»

Пинчанин поделился, что «мы должны добиться того, чтоб бабули получали такую пенсию, чтоб летали моря и отдыхали, а не высиживались в попытках заработать рубль. Посмотрите на них, это ждёт и нас, нищета и болезнь».

«Чем уже старички мешают? Сидят себе вдоль обочины и торгуют витаминчиками. Им, бедолагам с такой пенсией, тоже надо как-то выживать. Иногда наблюдаю за старичками, что они покупают в магазине, и душа разрывается. Колбаски грамм 100, всё, что подешевле. А хочется же себя побаловать, а вот не получается! Так что не грешите, пожалуйста, ни них! Пусть торгуют себе тихонечко!».

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