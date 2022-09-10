Видеофакт: Аист ждет автобус на остановке в минской Чижовке 6 10.09.2022, 21:24

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Ролик собрал уже почти 800 тысяч просмотров.

В TikTok появился ролик про аиста, который стоит на остановке в минской Чижовке с таким видом, будто намеревается сесть в автобус. Пользователи гадают, куда он собрался, и переживают о судьбе птицы, пишет zerkalo.io.

На видео аист спокойно стоит на остановке в микрорайоне Чижовка вместе с людьми, всматривается в открывшиеся двери подъехавших автобусов, но так и не заходит внутрь.

Ролик за три дня собрал уже почти 800 тысяч просмотров, а число комментариев перевалило за тысячу.

Пользователи TikTok удивляются тому, что и сам пернатый пассажир, и окружающие ведут себя с полнейшей невозмутимостью, «как будто у нас на каждой остановке аисты ходят». Впрочем, некоторые так и написали под видео: «Обычный день в Беларуси».

Автор видео утверждает, что жители района впервые заметили аиста в этом месте неделю назад и уже привыкли к нему.

Комментаторы предполагают, что он, скорее всего, жил в неволе и поэтому не боится людей. Кое-кто шутит, что птица «ждет такси», «встречает возлюбленную» или «опаздывает на работу», да и вообще, «зачем лететь на юг, если можно поехать».

Многие выражают беспокойство о судьбе аиста и напоминают, что кормить перелетных птиц не рекомендуется, чтобы не «приманивать» их к месту, где они зимой могут погибнуть.

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