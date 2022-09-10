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Политзаключенную и многодетную мать Ольгу Томину перевели в колонию

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  • 10.09.2022, 21:38
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Политзаключенную и многодетную мать Ольгу Томину перевели в колонию
Ольга Томина

Ее приговорили к 2 годам.

Политзаключенную, визажиста и многодетную мать Ольгу Томину перевели в колонию, сообщает правозащитный центр «Весна».

В Минском городском суде 16 августа рассмотрели апелляционную жалобу известного белорусского визажиста и многодетной мамы Ольги Томиной. Ее результат неизвестен, однако, предположительно, приговор оставили без изменений. Стало известно, что Ольга уже находится в гомельской женской колонии №4.

Напомним, Ольгу Томину задержали в марте 2022 года. В ее телефоне силовики обнаружили фото и видео с мирных акций протеста в Минске в 2020 году.

У политзаключенной трое несовершеннолетних детей. В Instagram на нее подписано более 550 тысяч пользователей.

Суд Ленинского района Минска признал Томину виновной по ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие») УК Беларуси и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

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