Зеленский: С начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч километров территории

Зеленский: С начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч километров территории1
- 10.09.2022, 21:46
Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, - показывает спину.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала месяца ВСУ освобождены уже около 2 тысяч километров территории Украины. Об этом говорится в его новом видеообращении, пишет «Униан».
- Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет, – сказал он.
Отдельно глава украинского государства упомянул бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившихся на Харьковском направлении и воинов 214-го отдельного стрелкового батальона.
- Благодарю за обеспечение безопасности ситуации в Балаклее воинов 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город, – сказал он.
В то же время Зеленский повторил призыв к российским военным, которые «не хотят возвращаться в РФ», сдаваться в плен с гарантией обращения согласно Женевским конвенциям.