В Беларуси значительно подорожала декоративная косметика 10.09.2022, 21:55

Фото: pixabay.com

Сравнили цены на тушь и помаду за полгода в одном и том же магазине.

В косметичке практически каждой женщины есть две вещи – помада губная и тушь для ресниц. Городской блог города Барановичи bar24.by сравнил цены на эту косметику ва марте и в сентябре 2022 года.

И вот как за эти полгода в одном и том же магазине изменилась цена на помаду губную жидкую матовую Relouis и тушь для ресниц LUXVISAGE 3D effect. Если в марте помада стоила 7,89 рубля, то сейчас на ценнике значилось 9,97 рубля. Рост составил 26%. Это по акции! Цена же без скидки – 10,49 рубля!

Тушь весной обошлась в 6,69 рубля – тогда она была на акции. Сейчас эта же тушь с учетом скидки стоит 7,29 рубля (без скидки – 8,39). За полгода цена выросла на 9%! И это товары белорусских производителей. Импортная косметика подорожала еще больше.

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