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Бутусов: ВСУ взяли в «котел 2 подразделения нескольких дивизий ВС РФ

  • 10.09.2022, 22:01
  • 2,248
Бутусов: ВСУ взяли в «котел 2 подразделения нескольких дивизий ВС РФ
Юрий Бутусов

Не всем оккупантам удалось сбежать из Изюма.

Подразделения нескольких дивизий ВС РФ не смогли вовремя сбежать из Изюма и попали в окружение украинских защитников. Об этом сообщил украинский военный журналист Юрий Бутусов.

В качестве доказательства Бутусов показал фотографии уничтоженного танка россиян Т-72Б3 на улицах города.

- Все российские военнослужащие, которые бросают оружие, сразу передаются нашим спецслужбам для обмена пленными, а тех, кто оказывает сопротивление, последовательно и аккуратно уничтожают так, чтобы избежать собственных жертв. Путин и российские генералы бросили без подмоги в «котле» и сливают остатки российских кадровых войск, – сказал Бутусов.

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