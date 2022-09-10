ВСУ бьют рекорды: почему «вторая армия мира» на грани распада 1 Александр Коваленко

10.09.2022, 22:50

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Александр Коваленко

Украинские воины в ускоренном темпе теснят оккупантов в Харьковской области.

Ситуация на Харьковском направлении стремительно развивается в пользу Сил обороны Украины. Официально объявлено об освобождении Балаклеи, стало известно, что ВСУ зашли в Купянск – важный логистический центр. К вечеру субботы российское оккупационное командование сообщило о выходе из другого важного населенного пункта – Изюма. Есть сообщения, что ВСУ подбираются к Лисичанску и Северодонецку. В социальных сетях также писали об освобождении Сватово в Донецкой области. В чем причина столь громких провалов оккупантов?

Следует дождаться официального сообщения командования ВСУ относительно возвращения контроля над Изюмом, но сейчас это вопрос времени. Оккупационное командование уже озвучило решение «перегруппировать» войска в районе Балаклеи и Изюма, что следует понимать уход россиян с указанных территорий.

Причем судя по скорости с какой продвигаются украинские защитники, речь идет именно о паническом бегстве врага. Также есть сообщения, что оккупанты активно «перегруппировываются» в районе Лисичанска. По информации глава Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские воины находятся в окрестностях города.

Опять-таки, тут следует дождаться официальной информации от украинского командования, но уже сейчас понятно, что логистической артерии оккупантов Волчанск-Большой Бурлук-Купянск-Изюм более не существует. Ранее я сам писал о том, что перерезание этой артерии при помощи освобождения одного из населенных пунктов на ее протяженности обрушит всю группировку российских оккупантов на Донбасском плацдарме, что в итоге и произошло. Причем обращает на себя внимание скорость, с которой действуют ВСУ.

Почему ВСУ так нарастили темп? Оккупационная пропаганда и российские «военные блогеры» вбрасывают идеи, что ВСУ ударами по Крыму и активными действиями в Херсонской области специально отвлекли оккупантов, хотя основной целью якобы было исключительно Харьковское направление. На самом деле, это часть общей картины. ВСУ начали подготовительные действия еще до активного контрнаступления в Харьковской области.

На юге, в том числе, используя системы HIMARS, украинская армия уничтожала армейские склады оккупантов, транспортные развязки, коммуникации и логические цепочки. В Херсонской области ВСУ продвигаются медленнее из-за особенностей ландшафта – там сплошная степь, перемежованная лесополосами. В Харьковской области лесистой местности больше, имеются естественные укрытия.

Российская тактика огневого вала, засыпания противника артиллерийскими снарядами (как в наступлении, так и обороне) оказалась бессильной против современной тактики ВСУ по использованию мобильных ударных групп. ВСУ в полной мере воспользовались особенностями местности на Харьковском направлении, в то время как российские войска воевать иначе не умеют. У оккупантов в Изюме была одна из самых крупных танковых группировок, которую они хотели задействовать в направлении Краматорска и Славянска, но за три последних месяца так и не смогли ничего толком предпринять.

Как следствие – поражение на поле боя, паническое бегство или сдача в плен, а также паника среди гауляйтеров и громкие истерики в российском тылу.

Купянск, Изюм, Херсон, Новая Каховка, Токмак, Мелитополь, Бердянск, Северодонецк, Донецк, Луганск – нигде пособникам оккупантов не будет покоя. Все, кто пошел работать на врага, кто стал гауляйтерами, кто сливал оккупантам патриотов Украины, должны сейчас бежать вместе с россиянами. Либо в режиме двойного агента начинать сливать информацию о действиях рашистов. Это их целиком не оправдает, но по крайней мере будет хоть какой-то будет шанс спастись от праведного людского гнева и хоть как-то смягчить свою вину перед законом.

Александр Коваленко, «Апостроф»

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