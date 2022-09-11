Кулеба: Каждый день в Украину должны поступать новые виды вооружений и амуниция к ним 11.09.2022, 3:15

Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Это залог победы.

В Украину каждый день должны поступать новые виды вооружений и амуниция к ним – это залог победы. Об этом 10 сентября в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

- Весной я обращался к партнерам с призывом: оружие, оружие и оружие... Сейчас я хочу немного изменить ударение и сказать, что призыв Украины сегодня звучит: график, график и график в поставке оружия. Каждый день в Украину должны поступать новые виды вооружений и амуниция к ним. Это залог победы, а победа Украины – это прекращение войны, а прекращение войны – это решение огромного количества проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа, – сказал Кулеба.

Он поблагодарил Бербок за ее готовность работать над этими вопросами.

Глава МИД Германии прибыла в Украину 10 сентября второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины. В ходе визита Бербок посетила освобожденную от российских оккупантов Великую Дымерку Киевской области. Она пообещала помощь Украине в разминировании.

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