Колесо обозрения, которое помпезно открывал Путин в Москве, сразу же сломалось 13 11.09.2022, 8:07

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Колесо назвали «Солнце Москвы».

На день города в Москве состоялось помпезное открытие колеса обозрения с участием диктатора Владимира Путина. Однако потом «что-то произошло» и оно сломалось.

Очевидно, здесь есть какое-то проклятие названия российской столицы. Колесо назвали «Солнце Москвы». Пожалуй, в честь давно затонувшего крейсера, сообщает 24tv.ua.

Пока оккупационные войска терпят поражение на разных направлениях фронта в Украине, в Москве решили сделать вид, что «все хорошо», и помпезно отпраздновать день города.

Среди мероприятий было открытие того самого колеса обозрения. Россияне настолько хотели добавить помпезности, что построили гигантское колесо недалеко от жилых домов. Это никого там не волнует, все зациклены на том, что «Солнце Москвы» – самое большое смотровое колесо в Европе.

Однако «Солнце Москвы», как и солнце российского военного корабля, флагмана черноморского флота крейсера «Москва», почему-то «зашло». Колесо просто перестало работать едва ли не сразу после открытия.

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