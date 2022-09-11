Украинская армия подошла к Лиману и начала бои за город

Украинская армия подошла к Лиману и начала бои за город2
- 11.09.2022, 8:10
- 7,804
Российский пропагандисты сообщают, что гарнизон оккупантов уже пал.
Вопреки многим сообщениям с украинской и российской стороны о том, что город Лиман в Донецкой области уже находится под контролем Вооруженных сил Украины, на самом деле вокруг города все еще продолжаются бои.
Боевые действия ведутся вокруг города, рассказал мэр города Александр Журавлев в комментарии «Суспільному».
«Российские военные еще упираются. Знамени пока нашего нет. Надо немного подождать»- отметил он, говоря о ситуации в городе.
10 сентября в Лимане отмечался День города, с чем жителей поздравил президент Владимир Зеленский. А некоторые российские пропагандисты наряду с сообщениями об оставлении ВС РФ Купянска, Изюма, Сватово и других населенных пунктов писали также о том, что российские войска уже покинули Лиман.