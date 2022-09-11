Украинская армия подошла к Лиману и начала бои за город 2 11.09.2022, 8:10

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Российский пропагандисты сообщают, что гарнизон оккупантов уже пал.

Вопреки многим сообщениям с украинской и российской стороны о том, что город Лиман в Донецкой области уже находится под контролем Вооруженных сил Украины, на самом деле вокруг города все еще продолжаются бои.

Боевые действия ведутся вокруг города, рассказал мэр города Александр Журавлев в комментарии «Суспільному».

«Российские военные еще упираются. Знамени пока нашего нет. Надо немного подождать»- отметил он, говоря о ситуации в городе.

10 сентября в Лимане отмечался День города, с чем жителей поздравил президент Владимир Зеленский. А некоторые российские пропагандисты наряду с сообщениями об оставлении ВС РФ Купянска, Изюма, Сватово и других населенных пунктов писали также о том, что российские войска уже покинули Лиман.

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