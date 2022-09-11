Калининградские морпехи РФ попали в плен под Балаклеей 5 11.09.2022, 8:12

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Информацию подтвердили их родственники.

Калининградские морпехи попали в плен под Балаклеей. Об этом рассказали их родственники, пишет BBC.

«Вы граждане какой страны? Россияне? Родители есть? Сколько лет? Вы знали, что на войну ехали? — украинский военнослужащий задает вопрос молодым русским солдатам, оказавшимся в плену.

Они отвечают, что прибыли из Калининградской области, что им под двадцать лет, дома их ждут родители, а что едут на войну, они не знали.

«Вам она нужна эта война ? 10-15 лет назад у меня целый ворох друзей в России был. Вас обменяют и расскажите той стране, что нам не нужна эта война. Что мы лишились здесь друзей, родных. У меня отец месяц назад умер из-за этой войны. Я хочу жить мирно. Работать в школе, как я и работал. Воспитывать детей. С женой я хочу жить. Зачем вы сюда приперлись? Мы жили нормально, все радовались жизни здесь. Упакуйте их. Вы знаете Северодонецк? Вот мы оттуда. Зачем вы его разрушили?» — боец ВСУ выдает целый монолог пленникам.

7 сентября видеозапись с этим разговором украинских военных и российских пленных появилась в телеграмм-каналах, рассказывающих о ситуации в городе Балаклея Харьковской области. На нем именно калининградские мотострелки, а не мобилизованные жители самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» или бойцы СОБРа Росгвардии, которые, как рассказывали российские провластные СМИ, держали фронт в Харьковской области.

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