Освободители Балаклеи сорвали российский триколор и увидели под ним пророчество Шевченко

Освободители Балаклеи сорвали российский триколор и увидели под ним пророчество Шевченко7
- 11.09.2022, 8:33
- 9,528
Мощное видео.
В уже освобожденной Балаклее Харьковской области украинские защитники получили знаковое «послание» от духовного пророка украинской нации Тараса Шевченко.
Соответствующее видео появилось в соцсетях. На нем зафиксировано, как освободители Балаклеи срывают с билборда пропагандистскую надпись «Мы с Россией один народ!» на фоне российского триколора.
А под сорванной бумагой остается бывший плакат с портретом Тараса Шевченко и цитатой из его поэмы «Кавказ».
Украинский защитник процитировал строки Кобзаря:
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!