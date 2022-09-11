Освободители Балаклеи сорвали российский триколор и увидели под ним пророчество Шевченко 7 11.09.2022, 8:33

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Мощное видео.

В уже освобожденной Балаклее Харьковской области украинские защитники получили знаковое «послание» от духовного пророка украинской нации Тараса Шевченко.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. На нем зафиксировано, как освободители Балаклеи срывают с билборда пропагандистскую надпись «Мы с Россией один народ!» на фоне российского триколора.

А под сорванной бумагой остается бывший плакат с портретом Тараса Шевченко и цитатой из его поэмы «Кавказ».

Украинский защитник процитировал строки Кобзаря:

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся — поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

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