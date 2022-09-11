Большой перелом 3 11.09.2022, 8:40

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Что для россиян означает потеря Изюма.

В войне, которая месяцами была определена жестокими битвами между двумя армиями вдоль по большей части статических линий фронта протяженностью 1500 миль, потрясающая скорость продвижения Украины на северо-востоке страны изменила конфликт за считанные дни. Так потерю россиянами Изюма оценивает газета The New York Times.

Российские войска окружили Изюм в конце февраля, три недели осаждали и только тогда захватили его. Россия использовала Изюм в качестве оперативной базы, командного центра и удобного транспортного узла для захвата восточного Донбасса, что весной стало главной целью Кремля после неудачного нападения на Киев.

За это время Украина пережила артиллерийский голод весной, а затем ее военно-политическое руководство долго анонсировало контрнаступление на юге, пишет NYT, фактически дав россиянам подвезти больше сил. Именно благодаря этому ВСУ смогли удачно ударить на Харьковщине.

«День за днем украинские войска продвигались все дальше российских линий, окружая Изюм и отвоевывая города и села на своем пути. Российские войска массово отступили, а прокремлевские блоггеры отреагировали на внезапный крах обороны с шоком и ужасом. В пятницу Минобороны России заявило, что усиливает Харьковскую область; в субботу он подтвердил, что оттянул силы для перегруппировки», – говорится в статье NYT.

Однако брошенная россиянами техника свидетельствует, что на самом деле никакого ухода они не планировали и это – настоящий побег.

А уже во втором тексте на эту тему The New York Times подробнее оценили масштаб катастрофы, потерпевшей Россию в последние дни. Потеря Изюма станет для Москвы переломным пунктом в войне, сравнимым только с унизительным поражением России под Киевом весной, в начале вторжения. Ход украинского контрнаступления на востоке в сочетании с более медленными и ограниченными достижениями на юге является одним из самых значительных изменений на передовой войне за последние месяцы.

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