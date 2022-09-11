Медведев опозорился, назвав бегство российских войск с Харьковщины и Луганщины «великим отступлением» 16 11.09.2022, 8:49

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Пост политика намекает на то, что Россию ждет повторение краха, как в 1917 году.

У ВСУ тотальные успехи в Харьковской и Луганской областях, за 5 дней российские оккупанты потеряли 60% захваченных территорий. Для оправдания поражений своей армии в России начали выдумывать абсурдные оправдания.

К примеру, кремлевский пропагандист и депутат Госдумы Андрей Медведев 10 сентября назвал бегство армии Путин «отступлением», сравнив с событиями 1915 года, когда, по его словам, еще армия Российской империи прибегла к «Великому отступлению», уйдя с территории Польши и Литвы в ходе Первой мировой войны.

Публикацией Медведева поделилась одна из наиболее преданных глашатаев Владимира Путина, главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По словам политика, указанное «отступление» не стало катастрофой и дальше, якобы, должна была наступить победа, но ее не произошло из-за «неизменившейся тактики и стратегии» и «недовольства властью» в Российской империи.

Как известно, одним из итогов Первой мировой войны стали Февральская и Октябрьская революции, а затем и гражданская война, которая привела к развалу Российской империи.

Пост Медведева можно считать намеком на то, что Россию ждет повторение краха. Напомним, сегодня, 10 сентября, Маргарита Симоньян также заявила, что собирается проехаться по Москве с флагом Украины. Ранее, 5 сентября, Симоньян заявила, что у США проблемы из-за «идеологического фанатизма». В Сети провели параллель, дав понять, что проблемы именно у РФ.

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