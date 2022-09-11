ВВС: Российская армия бежала из Волчанска на границе Украины с РФ

ВВС: Российская армия бежала из Волчанска на границе Украины с РФ5
- 11.09.2022, 8:57
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Оккупационную «администрацию» перенесли в Белгород.
Как сообщила оккупационная администрация Волчанского района Харьковщины, российские военные покидают город.
Об этом сообщает BBC.
«Военные РФ покидают Волчанск», - сообщили россияне и призвали своих сторонников эвакуироваться.
Депутат госдумы РФ Евгений Евтушенко, «отвечающий» за этот регион, объявил о переносе оккупационных органов власти в РФ.
«Для сохранения жизни населения ВС РФ приняли решение покинуть наш город. Администрацию города перенесут в Белгород. Филиалы администрации будут расположены в г. Курск, Якутск, Владивосток и Санкт-Петербург, до стабилизации ситуации в городе. Подразделения ВС РФ обязательно вернут под свой контроль все российские земли в Харьковской области», - написал он.
Волчанск расположен на севере Харьковской области - в 80 километрах от города Купянск и 7 км от границы Украины с РФ.