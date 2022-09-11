Запорожская АЭС полностью остановлена 1 11.09.2022, 9:00

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Сегодня утром энергоблок № 6 отключили от сети.

Сегодня 11 сентября 2022 года в 03:41 утра энергоблок № 6 Запорожской АЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Это означает, что АЭС полностью перестала работать, сообщает украинский «Энергоатом».

По информации украинских специалистов, последние трое суток 6-й энергоблок работал на критически низком уровне мощности лишь для собственных потребностей АЭС. Причина — из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи станции с энергосистемой Украины.

Вечером 10 сентября одна из этих линий связи возобновила работу. После этого было решено отключить энергоблок и перевести его в наиболее безопасное состояние — холодную остановку.

Как отмечают специалисты, в случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой станция будет работать от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива. В данный момент «Энергоатом» пытается организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего.

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