Генштаб ВСУ заявил о полном освобождении Купянского и Изюмского районов 11.09.2022, 9:11

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Личный состав армии РФ находится в паническом настроении.

ВСУ продолжают деоккупировать захваченные российскими войсками территории и одновременно отбивать атаки россиян, нанося им урон. Российские оккупанты пытаются удержать свои позиции и улучшить положение на поле боя и возможности логистического обеспечения своих подразделений. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 11 сентября.

«За прошедшие сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины. От этого пострадали 28 населённых пунктов. В частности, Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское», – говорится в своде Генштаба.

На волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на северском направлении – неподалеку от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области;

на харьковском направлении – в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Золочев, Сосновка, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Борщева;

на славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Довгенькое и Дмитровка;

на краматорском направлении – возле Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки;

на бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселая Долина, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Яковловка, Белогоровка и Веселое;

на авдеевском направлении – вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки;

на новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Великие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка;

на запорожском направлении – возле Гуляйполя, Ровнополья, Новоселки, Свободного Поля, Красного и Малиновки;

на южнобукском направлении – в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Белая Криница, Сухой Пруд, Любомировка, Безымянное и Новая Заря.

Силы обороны в очередной раз отбили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.

«Продолжается деоккупация Украины. В общей сложности, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области», – отчитывается также Генштаб.

В сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 23 удара, в ходе которых было уничтожено четыре зенитных ракетных комплекса, поражены четыре опорных пункта и пятнадцать мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Напомним, иностранная пресса, в частности газета The New York Times, контрнаступление ВСУ уже называет переломом в войне, а потерю Россией Изюма сравнивает с поражением под Киевом весной.