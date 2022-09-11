Резников - министру обороны Беларуси Хренину: С удовольствием примем акт капитуляции 11.09.2022, 9:25

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Стали известны детали телефонного разговора.

Во время панельной дискуссии в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES) глава МО Украины Алексей Резников, недавно констатировавший, что армия РФ уж точно не является «второй в мире», поделился, что 22 февраля получил звонок из Беларуси. Звонил по телефону министр обороны Виктор Хренин и в разговоре передал предложение россиян капитулировать.

«Ему было очень неприятно, неловко, но он говорит: «Я выполняю функцию посредника, передаю вам предложение от министра Шойгу, что они предлагают согласиться на скорую капитуляцию со стороны Украины и тогда спецоперация будет завершена». У меня была простая реакция, ответ я сказал, что мы с удовольствием примем акт капитуляции РФ, точка», - детализирует Резников.

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