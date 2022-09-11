Когда в Беларусь придет бабье лето? 5 11.09.2022, 10:10

9,820

Подробный прогноз погоды на неделю с 12 по 18 сентября.

Резко пришедшая с началом сентября осень не только не собирается отступать, но и с каждым днем укрепляет свои позиции, опережая календарь в среднем на две недели. Установилась сухая и холодная погода.

Атмосферная засуха во многих районах стала опасным явлением. На следующей неделе сохранится прохлада. Погода ожидается неустойчивая – станет больше облаков, активизируются атлантические вихри, дожди придут на смену заморозкам. На приход классического бабьего лета пока надеяться не приходится, сообщает Белгидромет.

В начале недели погодные условия станут определять малоактивные атмосферные фронты и поле высокого атмосферного давления, они принесут в понедельник на большую часть страны, а во вторник по юго-востоку небольшие кратковременные дожди. Ветер восточный умеренный. Влажность до 70%. Под утро слабые туманы, видимость до 1 км. Температура воздуха ночью от +5 до + 10°C. Днем в понедельник от +8 до +14°C, во вторник от +10 до +17°C.

В середине недели через Беларусь начнет медленно проходить малоактивный атмосферный фронт от далекого северного циклона. Будет облачно, с прояснениями. Ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Влажность до 70%. Температура воздуха в среду ночью от +6 до +12°C, днем от +12 до +19°C.

В начале второй половины недели погоду станет определять атлантический циклон. Кружась над северо-западными регионами России, он принесет дожди различной интенсивности. Будет облачно, с прояснениями. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Влажность до 80%. Температура под утро от +7 до +12°C, в дневные часы в четверг от +15 до +18°C, в пятницу от +10 до +15°C.

И, предварительно, в выходные сохранится влияние атлантического циклона с центром над Финским заливом. Связанные с ним атмосферные фронты, проходя через Беларусь, принесут повсеместно кратковременные дожди. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные слабые туманы, видимость до 1 км. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +7 до +12°C. Днем в субботу от +11 до +15°C, в воскресенье от +8 до +14°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».