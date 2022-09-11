Военный эксперт: Прямо сейчас на востоке Украины происходит блицкриг в своей классике 10 11.09.2022, 9:38

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Сбывается кошмарный сон российских генералов.

Военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал о кошмарном сне российских генералов и месте ВСУ в учебниках военного ремесла ведущих армий мира.

— То, что происходит сейчас с ВС РФ на восточном фронте, называется потерей управляемости, — пишет Игаль Левин. — Это самое страшное, что может случиться с вашими войсками, кстати, так как при потере управляемости легко потерять целые подразделения и в итоге быть разгромленным полностью.

Он отмечает крайне низкое качество связи в частях российской армии РФ.

— В сумме с неумением работать гибко и страхом перед начальством это создает гремучую смесь, ведущую к катастрофе, — подчеркивает эксперт и в качестве примера обрисовывает ситуацию: после взлома украинскими танками первой линии обороны врага легкая моторизированная пехота прорывается на оперативный простор. Второй и третьей линии обороны нет.

— Некоему полковнику докладывают это, и вот он полчаса, нервничая, думает, как это передать выше — генералам. По командной цепи. Такие плохие известия передавать страшно.

И вот эти полчаса, которые кажутся вам пустяковым временем, в реалиях прорыва приравниваются к километрам или даже десяткам километров, которые проходят украинские «Хамви» и другая техника. Пока эту информацию передадут наверх, пока примут решение (если вообще примут), десятки километров будут уже пройдены украинскими войсками.

По словам Игаля Левина, подобная ситуация — кошмарный сон для командующих: потеря управляемости, отсутствие обратной связи, медленность принятия решений, трусость перед старшими и отсутствие гибкости.

Эксперт считает, что прямо сейчас на востоке Украины происходит блицкриг в своей классике:

— Вспарывания линии обороны на самом неочевидном участке и дальнейший прорыв. Никаких задержек, никакого зацикливания на очагах сопротивления, никаких проволочек, только натиск, только стремительные охваты.

Наступление это один из самых сложнейших видов оперативного искусства, напоминает Игаль Левин. По его мнению, то, что делают сейчас ВСУ, «это высший уровень, который несомненно войдет в учебники военного ремесла ведущих армий мира».

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