Кадыров назвал «офигенным» бегство армии РФ под Харьковом 11.09.2022, 9:48

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И пообещал «взять Одессу».

Глава Чечни Рамзан Кадыров после успехов ВСУ в Харьковской области назвал ситуацию «офигенной» и потребовал от министерства обороны РФ внести изменения в проведение так называемой «специальной военной операции».

Кадыров записал и опубликовал в своем Telegram-канале эмоциональное обращение, в котором заявил, что в «уходе» россиян из оккупированных украинских городов «есть свой плюс», сообщает zn.ua.

«Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение «специальной военной операции», я буду вынужден выходить на руководство страны и МО, чтобы разъяснить им ситуацию на земле. Она очень интересная, даже «офигенная» я бы сказал. То, что ушли, отдали несколько городов, сел в этом тоже есть свой плюс», - рассуждает глава Чечни.

Разбитые российские войска смогут вернуться и снова захватить города, убежден Кадыров. А также продолжить наступление на другие украинские города. «В ближайшем будущем мы дойдем до Одессы, вы увидите конкретные результаты», - резюмировал он.

Украинские военные 6 сентября начали контрнаступление в Харьковской области. Защитники Украины прорвали оборону российских оккупационных войск и продвинулись на много километров вглубь.

ВСУ освободили десятки населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм. Последний город имеет важное стратегическое значение, так как использовался оккупантами как основная логистическая артерия для переброски на Донбасс солдат, оружия и боеприпасов.

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