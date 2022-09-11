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Украинская армия находится в 25 км от границы РФ: новая линия фронта

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  • 11.09.2022, 9:57
  • 19,164
Украинская армия находится в 25 км от границы РФ: новая линия фронта

Как развивается наступление ВСУ в Харьковской области.

Обновлена карта войны на утро, 11 сентября. Украинские бойцы продолжают свое контрнаступление в Харьковской области, продолжается зачистка Изюма.

Об этом сообщает Deepstatemap.

По обновленным данным геолокации, украинские бойцы батальона «Карпатская Сечь» с южной стороны зашли в Изюм (Харьковская область), где соответственно происходит зачистка в городе.

Таким образом выход на юг из Изюма окончательно потерян для российских оккупантов.

Кроме того, международные аналитики Института изучения войны ISW демонстрируют ход украинского контрнаступления в Харьковской области за последние 5 дней.

По их данным, после сообщений об освобождении украинскими бойцами Великого Бурлука (эта информация требует подтверждения, по данным Deepstatemap это поселок пока под оккупацией), украинские силы в Харьковской области теперь могут находиться в 25 километрах от международной границы.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на утро, на Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковых дивизий 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав пребывает в паническом настроении.

Добавим, ранее украинские военные взяли Купянск и Изюм под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

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