Оккупанты сами звонят в ГУР, чтобы сдаться в плен 5 11.09.2022, 10:06

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Украинские спецслужбы опубликовали перехват разговора.

Российские оккупанты все чаще изъявляют желание сдаться в плен. Они боятся погибнуть на войне, поэтому пытаются выйти на контакт с украинскими спецслужбами, чтобы сохранить свои жизни.

Один из таких разговоров опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Так, российский военнослужащий заявил, что хочет сдаться в плен, но не знает, как правильно это сделать. «Мы вообще не хотели сюда ехать. Нас приказом отправили. Вот думаем, что делать», – сказал он.

Оккупант больше всего боялся, не будут ли его пытать в украинском плену. Однако ему ответили, что подобные рассказы распространяют исключительно путинские пропагандисты, ведь Украина придерживается норм Женевской конвенции.

«Если у вас есть желание – вы можете сдаться, и таким образом вы поедете назад. Есть Женевская конвенция, есть понимание, что такое комбатант, который не несет уголовной ответственности, если он не совершал военные преступления. В таком случае вы по программе обмена возвращаетесь домой», – ответили россиянину.

«Отмечаем: Координационный штаб по обращению с военнопленными гарантирует каждому пленному достойное обращение, обеспечение необходимых потребностей и возможность вернуться домой. Украина четко выполняет все международные конвенции, касающиеся вопросов обращения с военнопленными», – отметили в ГУР.

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