Ученые назвали первую обитаемую планету Солнечной системы 4 11.09.2022, 10:22

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Это не Земля.

Специалисты из США выдвинули предположение, что Венера является первой обитаемой планетой в истории существования Солнечной системы. Там миллиарды лет назад обитали микроорганизмы, сообщает cursorinfo.co.il.

Благодаря возможностям трехмерного моделирования ученые провели анализ климата Венеры за три миллиарда лет. После этого специалисты заявили, что семь сотен миллионов лет назад на этой планете могли жить микроорганизмы.

Как уже неоднократно заявлялось, Венера непригодна для жизни, поскольку в ее атмосфере содержится большое количество углекислого газа. Из-за такого парникового эффекта развитие живого просто нереально. Но ранее, возможно, условия были иными.

Американские специалисты допускают наличие нормальных условий для зарождения жизни на Венере 715 миллионов лет назад. Должно соблюдаться одно условие, которое гласит, что второй планете Солнечной системы нужно было вращаться вокруг Солнца на 16 земных суток медленнее. Таким образом, температура воздуха могла бы измениться.

Отметим, что сейчас на Венере 460°C. Существование жизни там невозможно.

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