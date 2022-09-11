Большая сухопутная Цусима 2 Игорь Эйдман

11.09.2022, 10:28

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А дальше — «штурм Берлина» и агония бункерного деда.

Контуженный омоновец, которому когда-то либеральные критики по приколу внушили, что он писатель, Захар Прилепин признает «серьезное поражение», призывает «не читать новостей», но надеется, что «русские начнут как следует воевать».

«Если не хотите огорчаться - просто не читайте сегодня новостей...

Мысль о том, что русские начинают как следует воевать только после серьезных поражений, высказанная в связи с добровольным уходом из-под Киева - была высказана тогда с опережением».

«Писатель», видимо, плохо учил историю в школе. Русские хорошо воюют на своей территории в оборонительных войнах, а в империалистических войнах - воюют плохо, могут победить только заведомо слабого соперника. Поражения и неудачи в таких войнах всегда приводили не к консолидации нации, а к распаду государства или, как минимум, «старого порядка». Так было после Крымской, Русско-японской, Первой мировой, Афганской. Нынешнее поражение России – это не отступление 1812-го или 1941-го, а большая сухопутная Цусима на чужой оккупированной территории.

Украина, наоборот, ведет оборонительную войну на своей земле, за само существование страны и народа. В этом ее поддерживает большинство развитых демократических стран. Украинцы в нынешней войне «играют» за антигитлеровскую коалицию, а россияне - за захватчиков-нацистов.

Путин хотел отзеркалить легкий захват Гитлером Чехословакии, на худой конец - Польши, а получил ремейк нападения нацистов на СССР. Украинцы ведут свою Великую отечественную войну. Битву за Москву (то есть Киев) они уже выиграли. Сейчас они выигрывают и битву на востоке, за свой Сталинград, беря в кольцо новую «армию Паулюса». А дальше останется «штурм Берлина» и агония бункерного червя.

Россия всегда воевала в Европе при поддержке европейских же союзников. Сейчас она одна против всего западного мира. Шансов просто нет.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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