Жители Светлогорска «проучили» водителя, перекрывшего доступ к мусорным бакам 10 11.09.2022, 10:34

8,054

Реакция была незамедлительной и суровой.

Банальная ситуация: автомобилист паркуется возле мусорных контейнеров и перекрывает доступ к ним. Что на это готовы ответить суровые жители Светлогорска? Любопытным фото поделилось местное издание «Ранак».

Снимок опубликован в группе «ВКонтакте» с подписью «Неожиданная реакция жителей нашего двора». Как видим, за опрометчивый поступок автомобилист был наказан: местные жители забросали багажник и крышу мусорными пакетами — некоторые из них оказались даже привязаны к авто.

«Респект и уважуха автору сего действия», — пишет один из комментаторов. «Дурость с одной и другой стороны», — не разделяет его мнение другой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».