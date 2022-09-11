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Жители Светлогорска «проучили» водителя, перекрывшего доступ к мусорным бакам

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  • 11.09.2022, 10:34
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Жители Светлогорска «проучили» водителя, перекрывшего доступ к мусорным бакам

Реакция была незамедлительной и суровой.

Банальная ситуация: автомобилист паркуется возле мусорных контейнеров и перекрывает доступ к ним. Что на это готовы ответить суровые жители Светлогорска? Любопытным фото поделилось местное издание «Ранак».

Снимок опубликован в группе «ВКонтакте» с подписью «Неожиданная реакция жителей нашего двора». Как видим, за опрометчивый поступок автомобилист был наказан: местные жители забросали багажник и крышу мусорными пакетами — некоторые из них оказались даже привязаны к авто.

«Респект и уважуха автору сего действия», — пишет один из комментаторов. «Дурость с одной и другой стороны», — не разделяет его мнение другой.

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